Два человека погибли в кораблекрушении российского сухогруза в Черном море

Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море у берегов Румынии. В результате происшествия два человека погибли, еще десятерым удалось спастись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании GSP Falcon, чье судно приняло сигнал бедствия от моряков.

Сигнал бедствия был получен в 3.40 по московскому времени, и немедленно началась спасательная операция. В настоящее время продолжается поиск еще одного члена экипажа. В операции по спасению принимают участие румынские спецслужбы.

Затонувший сухогруз 6 марта покинул порт Ростова-на-Дону и вечером 11 марта должен был прибыть в порт румынского города Констанца. Отмечается, что причиной кораблекрушения могли стать сложные метеоусловия.