Глава Минэкономразвития пояснил суть постоянного мониторинга цен

Система постоянного мониторинга цен нужна для того, чтобы экономическими мерами, заранее и предсказуемо во взаимодействии с бизнесом разрабатывать и принимать необходимые меры для их стабилизации, рассказал на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы последовательные сторонники экономического регулирования вопросов ценообразования. Но экономические механизмы, в отличие от административных, требуют времени для проработки и внедрения. Очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы в зародыше, чтобы вовремя принимать меры", - пояснил он.

По его словам, экономические механизмы, как правило, комплексные. Они требуют решений в отраслевой сфере (выделение субсидий, дотаций), в таможенно-тарифной политике (экспортные или импортные пошлины, квоты). Возможны также налоговые инструменты. Поэтому требуется участие всех органов власти. И порядок мониторинга как раз закрепляет ответственность конкретных органов власти за определенными группами социально-значимых товаров.

По мнению Решетникова, сейчас основная проблема - это "импортируемая" инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие. И система мониторинга цен позволит вовремя принимать меры для того, чтобы эта внешняя инфляция не перешла на внутренний рынок и, соответственно, не ударила по доходам населения.

Напомним, на днях правительство своим распоряжением ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. За министерствами и ведомствами закреплен конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они будут отслеживать и в случае ускоренного ее роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования.

По словам министра, сейчас правительство в еженедельном режиме анализирует ситуацию и то, как уже принятые меры повлияли на нее. Для мониторинга цен используются не только данные статистики по уровню цен производителей и розницы, но и данные контрольно-кассовой техники. Кроме того, Минэкономразвития взаимодействует с ФАС, сетями и получает информацию от них. Дополнительно к этому сейчас усилен мониторинг мировых рынков.

"К тому же мы проводим большую работу по созданию национальных индикаторов товаров, развивая практику регистрации контрактов на бирже на первом этапе. Затем стоит задача по усилению биржевой торговли", - добавил Решетников.