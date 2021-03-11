Глава Минэкономразвития пояснил суть постоянного мониторинга цен

Новости

Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 22:12
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 22:10
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 22:01
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 21:29
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 21:09
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 20:45
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 18:24
Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК 18:24
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев 18:22
В Минске стартовала ретроспектива "Киновершины Владимира Гостюхина" 18:13
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах 18:11
Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом 18:08
КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
11.03.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития пояснил суть постоянного мониторинга цен

Текст: Татьяна Карабут
Система постоянного мониторинга цен нужна для того, чтобы экономическими мерами, заранее и предсказуемо во взаимодействии с бизнесом разрабатывать и принимать необходимые меры для их стабилизации, рассказал на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мишустин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары

"Мы последовательные сторонники экономического регулирования вопросов ценообразования. Но экономические механизмы, в отличие от административных, требуют времени для проработки и внедрения. Очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы в зародыше, чтобы вовремя принимать меры", - пояснил он.

По его словам, экономические механизмы, как правило, комплексные. Они требуют решений в отраслевой сфере (выделение субсидий, дотаций), в таможенно-тарифной политике (экспортные или импортные пошлины, квоты). Возможны также налоговые инструменты. Поэтому требуется участие всех органов власти. И порядок мониторинга как раз закрепляет ответственность конкретных органов власти за определенными группами социально-значимых товаров.

По мнению Решетникова, сейчас основная проблема - это "импортируемая" инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие. И система мониторинга цен позволит вовремя принимать меры для того, чтобы эта внешняя инфляция не перешла на внутренний рынок и, соответственно, не ударила по доходам населения.

Напомним, на днях правительство своим распоряжением ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. За министерствами и ведомствами закреплен конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они будут отслеживать и в случае ускоренного ее роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Президент РФ потребовал не допускать "ценовых ударов"

По словам министра, сейчас правительство в еженедельном режиме анализирует ситуацию и то, как уже принятые меры повлияли на нее. Для мониторинга цен используются не только данные статистики по уровню цен производителей и розницы, но и данные контрольно-кассовой техники. Кроме того, Минэкономразвития взаимодействует с ФАС, сетями и получает информацию от них. Дополнительно к этому сейчас усилен мониторинг мировых рынков.

"К тому же мы проводим большую работу по созданию национальных индикаторов товаров, развивая практику регистрации контрактов на бирже на первом этапе. Затем стоит задача по усилению биржевой торговли", - добавил Решетников.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Цены на продукты

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты