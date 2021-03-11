Новости

Свыше 50 тысяч военных ЦВО будут участвовать в торжествах в День Победы 11:34
На Урале женщина выкрала кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя 11:32
В Якутске школьница вымогала деньги за удаление оскорблений в соцсети 11:30
Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств 11:27
В Махачкале спецслужбы предотвратили теракт 11:27
Дольщики 11 домов в Подмосковье получат денежные компенсации вместо квартир 11:26
Оперштаб: Еще 1 578 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве 11:24
Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Сергею Тихановскому 11:21
В Тюмени связали шарф 137 метров длиной 11:19
В Махачкале введен режим КТО после нападения на силовиков 10:56
В Екатеринбурге прокуратура проверит незаконный захват земли под парковку 10:52
В Киргизии определили дату референдума по новой конституции 10:52
Путин поздравил фристайлиста Максима Бурова с золотой медалью на ЧМ 10:50
Власти Коми хотят построить 42 километра дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар 10:40
В Крыму началось проектирование двух опреснительных станций 10:32
Видео: как не нужно буксировать авто на гибкой сцепке 10:30
Фридайвер Алексей Молчанов решил побить рекорд Гиннесса на Байкале 10:25
Под Екатеринбургом сгорела конюшня с лошадьми 10:24
Появилось первое изображение китайской системы ПРО HQ-19 10:23
В Краснодаре председатель райсуда задержан по подозрению во взятке 10:12
Ученые создали модель для предсказания и поиска мест падения метеоритов 10:08
Google планирует ввести налог для авторов роликов на YouTube 10:07
Разработан электрический мотоцикл Aurus 10:06
В Самаре импланты суставов изготовит робот 10:05
В Болгарии построили роскошную "копейку" 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 10:07
Рубрика: Экономика

Google планирует ввести налог для авторов роликов на YouTube

Текст: Иван Черноусов
Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Image Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Image
Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Image

Google планирует ввести налог для видеоблогеров со всего мира, которые создают ролики на платформе YouTube. Теперь им придется платить за доходы, получаемые от просмотров их контента на территории США. Информация об этом представлена на сайте технической поддержки компании.

Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации

"С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24 %. Если вы автор из США, возможно, вы уже указали требуемые данные. Однако рекомендуем вам убедиться в этом и проверить налоговую информацию в своем аккаунте AdSense", - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что налоговую информацию можно отправить через аккаунт AdSense. Для этого необходимо нажать "Платежи", затем "Управление настройками", прокрутить страницу вниз до раздела "Платежный профиль", найти строку "Налоговая информация (США)" и кликнуть на значок карандаша рядом с ней. После нажать "Управление налоговой информацией" и далее откроется страница, на которой будут представлены инструкции по выбору нужной формы.

Экономика Бизнес Крупные компании Digital Интернет Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии YouTube

Главное сегодня

В Махачкале введен режим КТО после нападения на силовиков
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика
Генконсул РФ: США не продлевают визы российским дипломатам
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты