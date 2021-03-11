Google планирует ввести налог для авторов роликов на YouTube

Google планирует ввести налог для видеоблогеров со всего мира, которые создают ролики на платформе YouTube. Теперь им придется платить за доходы, получаемые от просмотров их контента на территории США. Информация об этом представлена на сайте технической поддержки компании.

"С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24 %. Если вы автор из США, возможно, вы уже указали требуемые данные. Однако рекомендуем вам убедиться в этом и проверить налоговую информацию в своем аккаунте AdSense", - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что налоговую информацию можно отправить через аккаунт AdSense. Для этого необходимо нажать "Платежи", затем "Управление настройками", прокрутить страницу вниз до раздела "Платежный профиль", найти строку "Налоговая информация (США)" и кликнуть на значок карандаша рядом с ней. После нажать "Управление налоговой информацией" и далее откроется страница, на которой будут представлены инструкции по выбору нужной формы.