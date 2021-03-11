Кабмин обсудит финансирование нового этапа туристического кешбэка

Кабинет министров на заседании 11 марта рассмотрит проект распоряжения о выделении Ростуризму средств на первый в 2021 году этап программы "туристический кешбэк", проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня.
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Эта мера господдержки снизит стоимость до 300 тысяч туристских услуг для граждан России.
В повестку также включен вопрос о предоставлении Кузбассу финансовой помощи для реализации программы социально-экономического развития региона до 2024 года и о выделении средств из резервного фонда правительства для Республики Алтай, Республики Тыва и Новосибирской области по итогам рабочей поездки премьер-министра по регионам Сибири.