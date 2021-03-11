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11.03.2021 12:30
Рубрика: Власть

Комитет ГД одобрил поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на заседании 16 марта может рассмотреть резонансные поправки о лишении свободы на срок до пять лет за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Пакет законопроектов о защите исторической памяти с учетом этих изменений получил рекомендацию профильного комитета ГД по госстроительству и законодательству.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, зубы себе переломают

Поправками об оскорблении ветеранов предлагается дополнить уже принятый в первом чтении пакет проектов об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. В редакции первого чтения ужесточалось наказание за такого рода деяние, совершенное в Сети, - а именно, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны.

Ко второму чтению законопроектов представители всех думских фракций подготовили поправки.

Итак, в версии второго чтения предлагается наказывать за:

  • - распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,
  • - распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,
  • - осквернение символов воинской славы России,
  • - оскорбление памяти защитников Отечества,
  • - унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Для юрлиц это чревато административным штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Физлиц-нарушителей смогут наказывать по УК РФ за такой же состав правонарушения.

Для граждан-нарушителей будут возможны следующие варианты уголовного наказания за все указанные проступки:

  • - штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет,
  • - обязательные работы на срок до 360 часов,
  • - исправительные работы на срок до года,
  • - принудительные работы на срок до 3 лет,
  • - лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет:

  • - штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей,
  • - срок принудительных работы вырастет до 5 лет,
  • - срок лишения свободы - также до 5 лет.

Автором обоих законопроектов о внесении изменений в УК и КоАП выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия"). Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов были предложены ею же и представителями всех думских фракций.

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