Комитет ГД одобрил поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Поправками об оскорблении ветеранов предлагается дополнить уже принятый в первом чтении пакет проектов об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. В редакции первого чтения ужесточалось наказание за такого рода деяние, совершенное в Сети, - а именно, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны.

Ко второму чтению законопроектов представители всех думских фракций подготовили поправки.

Итак, в версии второго чтения предлагается наказывать за:

- распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,

- распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,

- осквернение символов воинской славы России,

- оскорбление памяти защитников Отечества,

- унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Для юрлиц это чревато административным штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Физлиц-нарушителей смогут наказывать по УК РФ за такой же состав правонарушения.

Для граждан-нарушителей будут возможны следующие варианты уголовного наказания за все указанные проступки:

- штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет,

- обязательные работы на срок до 360 часов,

- исправительные работы на срок до года,

- принудительные работы на срок до 3 лет,

- лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет:

- штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей,

- срок принудительных работы вырастет до 5 лет,

- срок лишения свободы - также до 5 лет.

Автором обоих законопроектов о внесении изменений в УК и КоАП выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия"). Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов были предложены ею же и представителями всех думских фракций.