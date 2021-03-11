Постановление губернатора Курганской области от 5 марта 2021 года № 14 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по их повестке (требованию);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

2) пункт 51 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







