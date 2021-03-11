Постановление губернатора Курганской области от 5 марта 2021 года № 14 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Новости

ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 18:24
Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК 18:24
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев 18:22
В Минске стартовала ретроспектива "Киновершины Владимира Гостюхина" 18:13
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах 18:11
Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом 18:08
КДК РФС не стал отменять желтую карточку защитника "Спартака" Жиго 18:07
Испания вслед за Грецией решила принимать вакцинированных туристов 18:02
В Петербурге пациента спасли после десяти остановок сердца 17:56
Регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID 17:28
Видео на песню Манижи для "Евровидения" набрало более 1 млн просмотров 17:25
Германии грозит третья волна пандемии 17:25
РФПИ: Намибия стала 50-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V" 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 марта 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 5 марта 2021 года № 14 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 5 марта 2021 г.
Опубликован 11 марта 2021 г.
Вступает в силу 15 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по их повестке (требованию);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

2) пункт 51 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией