Лавров: РФ, Турция и Катар продолжат содействовать урегулированию в Сирии

Москва, Анкара и Доха продолжат поддерживать усилия спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран по итогам встречи в столице Катара, передает ТАСС.

Сергей Лавров, который находится в Дохе с визитом, и его турецкий и катарский коллеги подтвердили стремление поддерживать работу Конституционного комитета Сирии. Кстати, следующая встреча его редакционной комиссии, которая работает над текстом Основного закона страны, должна состояться до начала священного у мусульман месяца Рамадан.

При этом Лавров уточнил, что это трехстороннее посредничество не подменяет собой "астанинский формат" с участием России, Турции и Ирана.