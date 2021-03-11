Песков пояснил принцип помощи государства гражданам и бизнесу

Российские власти помогают конкретным отраслям экономики и слоям населения, напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые более в этом нуждаются", - уточнил Песков.

"То есть такая "веерная" раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом, соответственно, приводит к долговой нагрузке... и сокращению каких-то других инвестиционных программ", - пояснил пресс-секретарь президента.