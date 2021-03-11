Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона

Контакты между Россией и США идут на дипломатическом уровне, и они непростые, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговоров о новой телефонной беседе глав России и США пока нет.

"Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, разумеется, они непростые. Но, тем не менее, они есть, и это - главное", - подчеркнул Песков.

Объясняя по просьбе журналистов, в чем же заключается сложность диалога, пресс-секретарь президента сказал: "Много критических разногласий".