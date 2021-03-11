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11.03.2021 13:06
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии в графике телефонного разговора Путина и Зеленского

Текст: Кира Латухина
Официальных предложений провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не было, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент неоднократно говорил о желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", напомнил Песков. И об этом всегда идет речь на встречах министров и на помощников лидеров, сказал он.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Что касается визита или двусторонних контактов - каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - отметил Песков.

"Как и нет и этого дискретного нового плана, который "на столе лежит". Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Пока телефонные контакты президентов России и Украины не планируются, но при необходимости могут быть оперативно согласованы, ответил на соответствующий вопрос Песков. "Но в планах таких контактов нет", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины

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