Песков заявил об отсутствии в графике телефонного разговора Путина и Зеленского

Официальных предложений провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не было, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент неоднократно говорил о желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", напомнил Песков. И об этом всегда идет речь на встречах министров и на помощников лидеров, сказал он.

"Что касается визита или двусторонних контактов - каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - отметил Песков.

"Как и нет и этого дискретного нового плана, который "на столе лежит". Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Пока телефонные контакты президентов России и Украины не планируются, но при необходимости могут быть оперативно согласованы, ответил на соответствующий вопрос Песков. "Но в планах таких контактов нет", - заключил он.