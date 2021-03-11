Путин поздравил фристайлиста Максима Бурова с золотой медалью на ЧМ

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Максиму Бурову, которой принес сборной страны золотую медаль на чемпионата мира по фристайлу в Алма-Ате.

В среду Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике, став двукратным чемпионом мира в этой дисциплине.

"Поздравляю Вас с триумфальным, золотым выступлением в Алма-Ате. Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что "такая красивая победа" станет "вдохновляющим примером" для партнеров Бурова по команде, а также пожелал спортсмену "успехов и новых свершений".