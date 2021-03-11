Оперштаб: Еще 1 578 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1 578 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 916 204.

В Москве выявлено 1 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 676 человек. В столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.