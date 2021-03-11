Под Владимиром произошел пожар в производственном здании

В городе Коврове Владимирской области произошел пожар в производственном здании возле завода имени Дегтярева.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о возгорании на улице Труда, 4, поступило в экстренные службы 11 марта в 05:03.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания, - рассказали в спасательном ведомстве.

Предварительная площадь пожара тогда составляла 300 квадратных метров, но позднее, по информации ТАСС, она увеличилась до 800 кв.м. В 08:15 пожар был локализован.

В ГУМЧС сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.