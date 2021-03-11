В московском метро задержали грабителя

Грабитель, который выхватывал у пассажиров метро вещи и убегал, задержали в Москве.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в полицию обратился 22-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в вагоне электропоезда на станции метро "Пролетарская" неизвестный в момент закрытия дверей выхватил у него из рук мобильный телефон, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили и задержали подозреваемого на 2-й Вольской улице. Похищенный телефон он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.