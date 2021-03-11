В Подмосковье горит автосервис с 22 машинами

В Московской области произошел крупный пожар в автосервисе. По неофициальным данным, там могут находится 22 автомобиля.

Пожар начался еще около 4.00 в деревне Калиновка, входящей в Ленинский городской округ. Огонь быстро распространялся по шестиэтажному зданию и прилегающей территории, где находится еще одно строение и трансформаторная будка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, за несколько часов площадь пожара выросла с 150 почти до 1 700 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать, на месте продолжают работать 14 пожарных подразделений, 48 спасателей. Данных о пострадавших пока не поступало.