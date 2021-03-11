Экс-чиновника Колымы обвинили в любви к ресторанам за бюджетный счет

Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Владимира Кабанова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Экс-чиновнику инкриминируется злоупотребление полномочиями и присвоение вверенного имущества.

"По версии следствия, в 2019 году Кабанов, злоупотребляя предоставленными полномочиями, под видом компенсации представительских функций, за счет средств возглавляемой им организации систематически необоснованно возмещал собственные расходы, в частности, на посещение ресторанов и кафе, проезд в такси, ремонт средств мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также обвиняемому инкриминируют два эпизода хищения. В бухгалтерию организации он предъявил два чека на сумму 12 и 45 тысяч рублей за перелет бизнес-классом и корпоратив.

"Фактически указанные расходы Кабанов не понес, но возмещение расходов из средств организации получил. Совокупный материальный ущерб фонду составил 270 тысяч рублей", - подытожили в ведомстве.

Отмечается, что дело было возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой совместно с региональным управлением МВД России. После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.