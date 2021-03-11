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Рубрика: Происшествия

В Приморье по делу о взятке будут судить директора океанариума

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, в марте и июле 2020 года Сергей Логинов получил через посредников взятку четыре миллиона рублей. Деньги были "откатом" за беспрепятственное заключение и исполнение коммерческой организацией контракта на оказание услуг и обслуживание программных систем жизнеобеспечения для поддержания жизнеспособности гидробионтов.

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Общая цена контракта превышала 89 миллионов рублей. По заранее достигнутой договоренности обвиняемый должен был получить 10 процентов от его стоимости, но всю сумму помешали получить правоохранители.

Напомним, что после задержания директора пресс-служба Приморского океанариума распространила информацию, где говорилось, что "в учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова".

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