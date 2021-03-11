За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1281
- 2 Санкт-Петербург 961
- 3 Нижегородская область 376
- 4 Московская область 358
- 5 Самарская область 250
- 6 Ростовская область 249
- 7 Воронежская область 247
- 8 Иркутская область 198
- 9 Саратовская область 173
- 10 Свердловская область 159
- 11 Пермский край 150
- 12 Челябинская область 145
- 13 Волгоградская область 138
- 14 Красноярский край 138
- 15 Республика Башкортостан 130
- 16 Краснодарский край 129
- 17 Тверская область 126
- 18 Пензенская область 121
- 19 Алтайский край 121
- 20 Ярославская область 113
- 21 Ленинградская область 112
- 22 Тульская область 110
- 23 Курская область 109
- 24 Вологодская область 109
- 25 Кировская область 107
- 26 Архангельская область 105
- 27 Республика Карелия 103
- 28 Тамбовская область 103
- 29 Ульяновская область 103
- 30 Липецкая область 98
- 31 Новосибирская область 97
- 32 Калужская область 95
- 33 Ханты-Мансийский автономный округ 93
- 34 Белгородская область 90
- 35 Республика Бурятия 87
- 36 Брянская область 85
- 37 Забайкальский край 83
- 38 Омская область 80
- 39 Тюменская область 78
- 40 Астраханская область 75
- 41 Владимирская область 75
- 42 Орловская область 74
- 43 Удмуртская Республика 73
- 44 Оренбургская область 73
- 45 Мурманская область 71
- 46 Республика Коми 70
- 47 Ставропольский край 69
- 48 Приморский край 67
- 49 Смоленская область 65
- 50 Республика Крым 65
- 51 Кабардино-Балкарская Республика 64
- 52 Ивановская область 62
- 53 Рязанская область 60
- 54 Хабаровский край 57
- 55 Калининградская область 55
- 56 Курганская область 54
- 57 Кемеровская область 53
- 58 Республика Татарстан 49
- 59 Новгородская область 47
- 60 Республика Чувашия 45
- 61 Томская область 43
- 62 Республика Дагестан 39
- 63 Севастополь 38
- 64 Республика Мордовия 38
- 65 Республика Саха (Якутия) 37
- 66 Псковская область 34
- 67 Костромская область 33
- 68 Республика Калмыкия 32
- 69 Амурская область 31
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 30
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 22
- 73 Камчатский край 21
- 74 Республика Ингушетия 17
- 75 Республика Хакасия 16
- 76 Республика Алтай 15
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 78 Чеченская Республика 14
- 79 Сахалинская область 10
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Еврейская автономная область 5
- 84 Ненецкий автономный округ 2
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 360 823 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Сахалинская область 0,05%
- 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 459 смертей
- Москва 54
- Санкт-Петербург 40
- Московская область 28
- Воронежская область 20
- Ростовская область 18
- Алтайский край 16
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 13
- Красноярский край 13
- Тульская область 11
- Ленинградская область 10
- Свердловская область 10
- Калининградская область 8
- Волгоградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Тверская область 6
- Мурманская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 6
- Самарская область 6
- Новосибирская область 6
- Камчатский край 6
- Архангельская область 5
- Вологодская область 5
- Республика Крым 5
- Удмуртская Республика 5
- Саратовская область 5
- Владимирская область 4
- Липецкая область 4
- Астраханская область 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Курганская область 4
- Тюменская область 4
- Омская область 4
- Брянская область 3
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Пензенская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 1
За весь период по России умерло 90 734 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 006 человек
- Санкт-Петербург 2805
- Москва 1578
- Нижегородская область 422
- Московская область 420
- Ростовская область 341
- Астраханская область 311
- Иркутская область 298
- Воронежская область 277
- Ленинградская область 273
- Пермский край 269
- Самарская область 265
- Белгородская область 257
- Республика Крым 235
- Республика Башкортостан 222
- Республика Бурятия 208
- Ханты-Мансийский автономный округ 182
- Свердловская область 170
- Ставропольский край 165
- Кировская область 164
- Архангельская область 161
- Челябинская область 158
- Тамбовская область 151
- Вологодская область 151
- Тверская область 145
- Саратовская область 145
- Липецкая область 141
- Пензенская область 137
- Волгоградская область 133
- Ярославская область 132
- Красноярский край 131
- Псковская область 129
- Смоленская область 127
- Алтайский край 125
- Ивановская область 119
- Приморский край 115
- Республика Карелия 114
- Курская область 112
- Ульяновская область 111
- Тульская область 110
- Брянская область 104
- Новосибирская область 104
- Забайкальский край 100
- Омская область 94
- Калужская область 90
- Владимирская область 86
- Орловская область 86
- Томская область 86
- Краснодарский край 82
- Тюменская область 80
- Республика Коми 76
- Сахалинская область 76
- Костромская область 75
- Удмуртская Республика 74
- Калининградская область 71
- Новгородская область 71
- Хабаровский край 68
- Рязанская область 67
- Мурманская область 65
- Кабардино-Балкарская Республика 64
- Курганская область 63
- Республика Татарстан 53
- Оренбургская область 52
- Республика Саха (Якутия) 52
- Республика Калмыкия 51
- Кемеровская область 48
- Амурская область 48
- Карачаево-Черкесская Республика 47
- Ямало-Ненецкий автономный округ 47
- Республика Дагестан 44
- Республика Марий Эл 41
- Республика Мордовия 40
- Севастополь 39
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Республика Чувашия 38
- Камчатский край 38
- Республика Адыгея 31
- Республика Алтай 31
- Республика Хакасия 28
- Чеченская Республика 23
- Республика Тыва 15
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 3
- Республика Ингушетия 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 959 533.