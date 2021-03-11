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11.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1281
  • 2 Санкт-Петербург 961
  • 3 Нижегородская область 376
  • 4 Московская область 358
  • 5 Самарская область 250
  • 6 Ростовская область 249
  • 7 Воронежская область 247
  • 8 Иркутская область 198
  • 9 Саратовская область 173
  • 10 Свердловская область 159
  • 11 Пермский край 150
  • 12 Челябинская область 145
  • 13 Волгоградская область 138
  • 14 Красноярский край 138
  • 15 Республика Башкортостан 130
  • 16 Краснодарский край 129
  • 17 Тверская область 126
  • 18 Пензенская область 121
  • 19 Алтайский край 121
  • 20 Ярославская область 113
  • 21 Ленинградская область 112
  • 22 Тульская область 110
  • 23 Курская область 109
  • 24 Вологодская область 109
  • 25 Кировская область 107
  • 26 Архангельская область 105
  • 27 Республика Карелия 103
  • 28 Тамбовская область 103
  • 29 Ульяновская область 103
  • 30 Липецкая область 98
  • 31 Новосибирская область 97
  • 32 Калужская область 95
  • 33 Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • 34 Белгородская область 90
  • 35 Республика Бурятия 87
  • 36 Брянская область 85
  • 37 Забайкальский край 83
  • 38 Омская область 80
  • 39 Тюменская область 78
  • 40 Астраханская область 75
  • 41 Владимирская область 75
  • 42 Орловская область 74
  • 43 Удмуртская Республика 73
  • 44 Оренбургская область 73
  • 45 Мурманская область 71
  • 46 Республика Коми 70
  • 47 Ставропольский край 69
  • 48 Приморский край 67
  • 49 Смоленская область 65
  • 50 Республика Крым 65
  • 51 Кабардино-Балкарская Республика 64
  • 52 Ивановская область 62
  • 53 Рязанская область 60
  • 54 Хабаровский край 57
  • 55 Калининградская область 55
  • 56 Курганская область 54
  • 57 Кемеровская область 53
  • 58 Республика Татарстан 49
  • 59 Новгородская область 47
  • 60 Республика Чувашия 45
  • 61 Томская область 43
  • 62 Республика Дагестан 39
  • 63 Севастополь 38
  • 64 Республика Мордовия 38
  • 65 Республика Саха (Якутия) 37
  • 66 Псковская область 34
  • 67 Костромская область 33
  • 68 Республика Калмыкия 32
  • 69 Амурская область 31
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 30
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 22
  • 73 Камчатский край 21
  • 74 Республика Ингушетия 17
  • 75 Республика Хакасия 16
  • 76 Республика Алтай 15
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 78 Чеченская Республика 14
  • 79 Сахалинская область 10
  • 80 Республика Адыгея 8
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Еврейская автономная область 5
  • 84 Ненецкий автономный округ 2
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 360 823 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Сахалинская область 0,05%
  • 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 459 смертей
  1. Москва 54
  2. Санкт-Петербург 40
  3. Московская область 28
  4. Воронежская область 20
  5. Ростовская область 18
  6. Алтайский край 16
  7. Нижегородская область 15
  8. Краснодарский край 13
  9. Красноярский край 13
  10. Тульская область 11
  11. Ленинградская область 10
  12. Свердловская область 10
  13. Калининградская область 8
  14. Волгоградская область 7
  15. Челябинская область 7
  16. Иркутская область 7
  17. Тверская область 6
  18. Мурманская область 6
  19. Ставропольский край 6
  20. Республика Чувашия 6
  21. Пермский край 6
  22. Самарская область 6
  23. Новосибирская область 6
  24. Камчатский край 6
  25. Архангельская область 5
  26. Вологодская область 5
  27. Республика Крым 5
  28. Удмуртская Республика 5
  29. Саратовская область 5
  30. Владимирская область 4
  31. Липецкая область 4
  32. Астраханская область 4
  33. Республика Татарстан 4
  34. Оренбургская область 4
  35. Курганская область 4
  36. Тюменская область 4
  37. Омская область 4
  38. Брянская область 3
  39. Ивановская область 3
  40. Курская область 3
  41. Орловская область 3
  42. Рязанская область 3
  43. Ярославская область 3
  44. Республика Карелия 3
  45. Псковская область 3
  46. Севастополь 3
  47. Республика Дагестан 3
  48. Республика Башкортостан 3
  49. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  50. Кемеровская область 3
  51. Забайкальский край 3
  52. Амурская область 3
  53. Белгородская область 2
  54. Калужская область 2
  55. Смоленская область 2
  56. Тамбовская область 2
  57. Республика Коми 2
  58. Пензенская область 2
  59. Республика Алтай 2
  60. Республика Бурятия 2
  61. Республика Саха (Якутия) 2
  62. Приморский край 2
  63. Хабаровский край 2
  64. Республика Калмыкия 1
  65. Республика Ингушетия 1
  66. Кабардино-Балкарская Республика 1
  67. Карачаево-Черкесская Республика 1
  68. Чеченская Республика 1
  69. Республика Марий Эл 1
  70. Республика Мордовия 1
  71. Кировская область 1
  72. Республика Тыва 1
  73. Республика Хакасия 1

За весь период по России умерло 90 734 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 006 человек
  1. Санкт-Петербург 2805
  2. Москва 1578
  3. Нижегородская область 422
  4. Московская область 420
  5. Ростовская область 341
  6. Астраханская область 311
  7. Иркутская область 298
  8. Воронежская область 277
  9. Ленинградская область 273
  10. Пермский край 269
  11. Самарская область 265
  12. Белгородская область 257
  13. Республика Крым 235
  14. Республика Башкортостан 222
  15. Республика Бурятия 208
  16. Ханты-Мансийский автономный округ 182
  17. Свердловская область 170
  18. Ставропольский край 165
  19. Кировская область 164
  20. Архангельская область 161
  21. Челябинская область 158
  22. Тамбовская область 151
  23. Вологодская область 151
  24. Тверская область 145
  25. Саратовская область 145
  26. Липецкая область 141
  27. Пензенская область 137
  28. Волгоградская область 133
  29. Ярославская область 132
  30. Красноярский край 131
  31. Псковская область 129
  32. Смоленская область 127
  33. Алтайский край 125
  34. Ивановская область 119
  35. Приморский край 115
  36. Республика Карелия 114
  37. Курская область 112
  38. Ульяновская область 111
  39. Тульская область 110
  40. Брянская область 104
  41. Новосибирская область 104
  42. Забайкальский край 100
  43. Омская область 94
  44. Калужская область 90
  45. Владимирская область 86
  46. Орловская область 86
  47. Томская область 86
  48. Краснодарский край 82
  49. Тюменская область 80
  50. Республика Коми 76
  51. Сахалинская область 76
  52. Костромская область 75
  53. Удмуртская Республика 74
  54. Калининградская область 71
  55. Новгородская область 71
  56. Хабаровский край 68
  57. Рязанская область 67
  58. Мурманская область 65
  59. Кабардино-Балкарская Республика 64
  60. Курганская область 63
  61. Республика Татарстан 53
  62. Оренбургская область 52
  63. Республика Саха (Якутия) 52
  64. Республика Калмыкия 51
  65. Кемеровская область 48
  66. Амурская область 48
  67. Карачаево-Черкесская Республика 47
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 47
  69. Республика Дагестан 44
  70. Республика Марий Эл 41
  71. Республика Мордовия 40
  72. Севастополь 39
  73. Республика Северная Осетия - Алания 38
  74. Республика Чувашия 38
  75. Камчатский край 38
  76. Республика Адыгея 31
  77. Республика Алтай 31
  78. Республика Хакасия 28
  79. Чеченская Республика 23
  80. Республика Тыва 15
  81. Магаданская область 5
  82. Еврейская автономная область 3
  83. Республика Ингушетия 2
  84. Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 959 533.

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