За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1281

2 Санкт-Петербург 961

3 Нижегородская область 376

4 Московская область 358

5 Самарская область 250

6 Ростовская область 249

7 Воронежская область 247

8 Иркутская область 198

9 Саратовская область 173

10 Свердловская область 159

11 Пермский край 150

12 Челябинская область 145

13 Волгоградская область 138

14 Красноярский край 138

15 Республика Башкортостан 130

16 Краснодарский край 129

17 Тверская область 126

18 Пензенская область 121

19 Алтайский край 121

20 Ярославская область 113

21 Ленинградская область 112

22 Тульская область 110

23 Курская область 109

24 Вологодская область 109

25 Кировская область 107

26 Архангельская область 105

27 Республика Карелия 103

28 Тамбовская область 103

29 Ульяновская область 103

30 Липецкая область 98

31 Новосибирская область 97

32 Калужская область 95

33 Ханты-Мансийский автономный округ 93

34 Белгородская область 90

35 Республика Бурятия 87

36 Брянская область 85

37 Забайкальский край 83

38 Омская область 80

39 Тюменская область 78

40 Астраханская область 75

41 Владимирская область 75

42 Орловская область 74

43 Удмуртская Республика 73

44 Оренбургская область 73

45 Мурманская область 71

46 Республика Коми 70

47 Ставропольский край 69

48 Приморский край 67

49 Смоленская область 65

50 Республика Крым 65

51 Кабардино-Балкарская Республика 64

52 Ивановская область 62

53 Рязанская область 60

54 Хабаровский край 57

55 Калининградская область 55

56 Курганская область 54

57 Кемеровская область 53

58 Республика Татарстан 49

59 Новгородская область 47

60 Республика Чувашия 45

61 Томская область 43

62 Республика Дагестан 39

63 Севастополь 38

64 Республика Мордовия 38

65 Республика Саха (Якутия) 37

66 Псковская область 34

67 Костромская область 33

68 Республика Калмыкия 32

69 Амурская область 31

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 30

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Северная Осетия-Алания 22

73 Камчатский край 21

74 Республика Ингушетия 17

75 Республика Хакасия 16

76 Республика Алтай 15

77 Карачаево-Черкесская Республика 14

78 Чеченская Республика 14

79 Сахалинская область 10

80 Республика Адыгея 8

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Еврейская автономная область 5

84 Ненецкий автономный округ 2

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 360 823 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Сахалинская область 0,05%

3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,06% За последние сутки подтверждено 459 смертей Москва 54 Санкт-Петербург 40 Московская область 28 Воронежская область 20 Ростовская область 18 Алтайский край 16 Нижегородская область 15 Краснодарский край 13 Красноярский край 13 Тульская область 11 Ленинградская область 10 Свердловская область 10 Калининградская область 8 Волгоградская область 7 Челябинская область 7 Иркутская область 7 Тверская область 6 Мурманская область 6 Ставропольский край 6 Республика Чувашия 6 Пермский край 6 Самарская область 6 Новосибирская область 6 Камчатский край 6 Архангельская область 5 Вологодская область 5 Республика Крым 5 Удмуртская Республика 5 Саратовская область 5 Владимирская область 4 Липецкая область 4 Астраханская область 4 Республика Татарстан 4 Оренбургская область 4 Курганская область 4 Тюменская область 4 Омская область 4 Брянская область 3 Ивановская область 3 Курская область 3 Орловская область 3 Рязанская область 3 Ярославская область 3 Республика Карелия 3 Псковская область 3 Севастополь 3 Республика Дагестан 3 Республика Башкортостан 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Кемеровская область 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Белгородская область 2 Калужская область 2 Смоленская область 2 Тамбовская область 2 Республика Коми 2 Пензенская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Республика Саха (Якутия) 2 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Чеченская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Республика Тыва 1 Республика Хакасия 1 За весь период по России умерло 90 734 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 006 человек Санкт-Петербург 2805 Москва 1578 Нижегородская область 422 Московская область 420 Ростовская область 341 Астраханская область 311 Иркутская область 298 Воронежская область 277 Ленинградская область 273 Пермский край 269 Самарская область 265 Белгородская область 257 Республика Крым 235 Республика Башкортостан 222 Республика Бурятия 208 Ханты-Мансийский автономный округ 182 Свердловская область 170 Ставропольский край 165 Кировская область 164 Архангельская область 161 Челябинская область 158 Тамбовская область 151 Вологодская область 151 Тверская область 145 Саратовская область 145 Липецкая область 141 Пензенская область 137 Волгоградская область 133 Ярославская область 132 Красноярский край 131 Псковская область 129 Смоленская область 127 Алтайский край 125 Ивановская область 119 Приморский край 115 Республика Карелия 114 Курская область 112 Ульяновская область 111 Тульская область 110 Брянская область 104 Новосибирская область 104 Забайкальский край 100 Омская область 94 Калужская область 90 Владимирская область 86 Орловская область 86 Томская область 86 Краснодарский край 82 Тюменская область 80 Республика Коми 76 Сахалинская область 76 Костромская область 75 Удмуртская Республика 74 Калининградская область 71 Новгородская область 71 Хабаровский край 68 Рязанская область 67 Мурманская область 65 Кабардино-Балкарская Республика 64 Курганская область 63 Республика Татарстан 53 Оренбургская область 52 Республика Саха (Якутия) 52 Республика Калмыкия 51 Кемеровская область 48 Амурская область 48 Карачаево-Черкесская Республика 47 Ямало-Ненецкий автономный округ 47 Республика Дагестан 44 Республика Марий Эл 41 Республика Мордовия 40 Севастополь 39 Республика Северная Осетия - Алания 38 Республика Чувашия 38 Камчатский край 38 Республика Адыгея 31 Республика Алтай 31 Республика Хакасия 28 Чеченская Республика 23 Республика Тыва 15 Магаданская область 5 Еврейская автономная область 3 Республика Ингушетия 2 Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 959 533. В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году