Телефонный мошенник вымогал деньги у пенсионеров

Способ мошенничества, которым воспользовался ранее судимый житель Самары, был старым, но все еще действенным.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в декабре прошлого года, набирая номера случайным образом, аферист дозвонился до 84-летней женщины и затем - до 85-летнего мужчины, проживающих в городском округе Клин. В первом случае он представился сожителем внучки пенсионерки и сообщил о том, что ему срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовного преследования. Во втором - назвался сыном пенсионера, попросив у него деньги в долг.

Испуганные неожиданными звонками пожилые люди, предполагая, что разговаривают с родственниками, соглашались на условия афериста. Деньги они передавали через водителей такси.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в городе Самаре. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Клин Московской области уже завершено расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Фигурант может потерять свободу на срок до 6 лет.