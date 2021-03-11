В Башкирии раскрыли убийство бабушки, совершенное 26 лет назад

48-летний житель Благоварского района стал фигурантом уголовного дела по делу о убийстве 71-летней пенсионерки, совершенном 26 лет назад. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В декабре 1994 года в селе Мирный Благоварского района в частном доме было обнаружено тело местной жительницы с признаками насильственной смерти, а из дома пропали деньги и телевизор. Однако тогда установить подозреваемого в совершении преступления не удалось.

В 2021 году следователи управления СК вновь допросили свидетелей, проходивших по этому делу, изучили материалы и проверили лиц, которые привлекались к уголовной ответственности в тот период времени за кражи с проникновением в жилище, совершенные на территории Благоварского района. После анализа всей полученной информации в подозреваемые попал неоднократно судимый 48-летний житель села Мирный.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии за убийство уфимки, совершенное в 2011 году. Алиби на декабрь 1994 у него не оказалось, а опрос его старых знакомых и родственников показал, что в тот период времени он как-то вернулся домой с телевизором, а затем повел себя странно: сначала постирал свою одежду, а затем сжег ее.

После предъявления собранных доказательств, подозреваемый во всем сознался и рассказал, что в декабре 1994 года он залез в дом односельчанки, чтобы обокрасть ее, будучи уверенным, что там никого нет. Но женщина оказалась дома и, заметив мужчину, начала кричать, тогда он напал на нее с ножом и нанес ей множество ранений, от которых пенсионерка умерла на месте. Обвиняемый вспомнил, что забрал из дома телевизор и около 350 тысяч неденоминированных рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 Уголовного кодекса РСФСФ (убийство из корыстных побуждений в редакции Федерального закона от 18 февраля 1993 года). На время следствия обвиняемого перевели в следственный изолятор в Уфе.