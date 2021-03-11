На Алтае будут судить директора турбазы, где погибла семья с детьми

В Алтайском крае передано в суд дело директора турбазы "Глобус", где прошлым летом от отравления угарным газом погибла семья с двумя детьми. 59-летнему предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

- Директора туркомплекса будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

26 июля 2020 года на турбазу заехала семья из Барнаула - муж, жена и двое детей 10 и 16 лет. И в тот же день в "Глобусе" отключилась электроэнергия из-за непогоды и обрыва проводов. Чтобы туристы не уехали с обесточенной базы, предприниматель решил проблему по-быстрому - с помощью бензинового электрогенератора, который установили на первом этаже гостиничного дома в подсобном помещении. Хотя в закрытых, замкнутых, да еще и жилых помещениях эксплуатация таких приборов строго запрещена. Директор лично подключил генератор и оставил его работать длительное время, зная, что на втором этаже прямо над этим подсобным помещением находится жилая комната, в которую заехала семья с детьми.

В результате все четверо членов этой семьи отравились токсичными выхлопами и погибли. Их тела были обнаружены только спустя пять дней - когда закончилась оплата номера и гостям надо было выселяться. В прокуратуре Алтайского края отметили, что директор турбазы пытался скрыть факт использования генератора. Он вывез его из Алтайского района, где расположена база, в соседнюю Республику Алтай. В ходе расследования обвиняемый отказался высказывать какое-либо мнение о своей вине в гибели людей. Но следственные органы собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать уголовное дело в суд.