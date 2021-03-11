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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали регионы с аномально теплой погодой

В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же - в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее - там максимум +4 градуса, в Красноярске - около 0 градусов.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Такой температурный фон выше нормы на 8-10 градусов, а в Забайкалье аномалия достигает 12 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центре европейской части России сильные морозы продержатся до выходных. А затем синоптическая ситуация начнет меняться - с запада приблизится циклон, который принесет с собой осадки и потепление. В субботу, 13 марта, днем уже около 0 градусов, а 14-го - воздух прогреется до +7.

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