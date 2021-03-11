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11.03.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске завели дело о нападении пса на семилетнюю девочку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка. Как сообщили в областном Следственном управлении СКР, этому предшествовала проверка, организованная по информации соцсетей.

В Коми завели дело после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку

Инцидент произошел вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска. На семилетнюю девочку накинулся бродячий пес, повалил ребенка на землю и начал рвать зубами верхнюю одежду. К счастью, на крики о помощи подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивную собаку.

Следователи установили, что нападение животного произошло по причине ненадлежащего исполнения обязанностей работниками муниципального казенного учреждения "Новосибирский центр по проблемам домашних животных". Сейчас правоохранители выясняют, кто конкретно несет ответственность за соблюдение нормативных актов по регулированию численности безнадзорных животных, кто должен был контролировать порядок их отлова и содержания.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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