В Омске загорелся завод по производству гидроцилиндров

Крупный пожар произошел в городе Омске на заводе "Гидромаш". На предприятии загорелся цех по производству гидроцилиндров.

- Сообщение о пожаре на улице 60 лет Победы в производственном здании поступило на пульт дежурного в 21:01 минуту по омскому времени, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - На момент прибытия первого подразделения предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли.

Из горящего цеха пожарные эвакуировали 26 кислородных баллонов. Внутри помещения еще остаются баллоны - их эвакуация продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет.