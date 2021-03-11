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11.03.2021 19:13
Рубрика: Происшествия

В Омске загорелся завод по производству гидроцилиндров

Текст: Наталья Граф (Омск)

Крупный пожар произошел в городе Омске на заводе "Гидромаш". На предприятии загорелся цех по производству гидроцилиндров.

Под Владимиром произошел пожар в производственном здании

- Сообщение о пожаре на улице 60 лет Победы в производственном здании поступило на пульт дежурного в 21:01 минуту по омскому времени, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - На момент прибытия первого подразделения предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли.

Из горящего цеха пожарные эвакуировали 26 кислородных баллонов. Внутри помещения еще остаются баллоны - их эвакуация продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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