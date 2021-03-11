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Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев

Утраты
    11.03.2021, 18:22
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Факультет музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Фото: Факультет музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры
Фото: Факультет музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры

В Петербурге на 87-м году жизни скончался известный композитор Виктор Лебедев. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила певица Ирина Летина.

Виктор Лебедев написал музыку ко всем частям фильмов о гардемаринах. Песни, звучавшие в картине, ушли в народ и переведены на многие языки мира. Также Виктор Лебедев стал автором тем и саундтреков к картинам "Трудно быть богом" по повести братьев Стругацких и "Зависть богов", одной из знаковых драматических лент Владимира Меньшова. К слову, музыка к этой картине была номинирована на кинопремию "Золотой Овен".

Виктор Лебедев написал главную тему и к картине "Будьте моим мужем" с Еленой Прокловой и Андреем Мироновым в главных ролях. Всего же композитор создал музыкальное оформление более чем для пятидесяти фильмов.

Также Виктор Лебедев написал музыку к трем балетам, двум опереттам, сюитам и нескольким романсам.

Более пятидесяти лет он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры.

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