В вологодском поселке 12 человек из сгоревшего дома остались без крова

В поселке Суда Череповецкого района полностью сгорел двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Никто не пострадал, но без жилья остались 12 человек, в том числе четверо детей.

Как подтвердили "РГ" в региональном УМЧС, сообщение о возгорании поступило в половине десятого вчерашнего вечера. Полыхал дом на улице Садовой. На тушение пожара отправились девять единиц техники и 28 специалистов.

Но отстоять здание они не смогли. Оно полностью сгорело. Жители сумели выйти из своих квартир самостоятельно, но остались без крова и имущества. Как уже выяснили, источник пожара находился на втором этаже. Скорее всего, причина - неосторожное обращение с огнем одного из жильцов.

На нынешний ночлег семьи устроились у родственников и знакомых. Теперь власти будут решать, где их размещать. В группе поселка в соцсети объявили сбор средств для пострадавших.