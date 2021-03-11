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11.03.2021,  
11:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение ЗВО

Первая партия из восьми модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа. На представленном видео можно посмотреть, как выглядят эти бронемашины.

Фото: Владимир Сергеев \ РИА Новости
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска

Командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель прокомментировал, что Т-90М является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. Его слова приводит пресс-служба Западного военного округа.

В Т-90М обновлена башня, установлена современная система управления огнем, стоит двигатель с более эффективным соотношением мощности и веса. Защита бронемашины от боеприпасов, включая противотанковые управляемые ракеты, выросла в половину. Т-90М "Прорыв" может уничтожать танки противника на расстоянии до пяти километров.

В ближайшее время танкисты опробуют новую технику. Танки Т-90М "Прорыв" будут участвовать в военном параде на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы.

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