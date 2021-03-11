Совладельцев сети супермаркетов Spar обвинили в хищении активов Сбербанка

Дело возбуждено Следственным департаментом МВД России по части 4 статьи 159.1 УК РФ "мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере". В выявлении и пресечении преступления приняли участие оперативники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России. В сообщении МВД говорится, что удалось "пресечь деятельность организованной группы, предположительно, причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк".

В январе 2018 года, по версии следствия, представители ООО "ТД ИнтерТорг" (управлял супермаркетами под брендами Spar и "Народная семья") предоставили в банк заведомо ложные сведения, заключив после этого кредитные договоры "без намерения выполнять свои обязательства". "После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 миллиардов рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО "ТД ИнтерТорг" признано банкротом", - пояснили в МВД.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски. В ходе них изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время следователи уже провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации. После чего ведут допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами по делу, назначили производство судебных экспертиз.

"Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.