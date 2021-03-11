Сенаторы побывали на новых объектах здравоохранения, построенных в Адыгее

В рамках выездного совещания членов Совета Федерации его участники ознакомились с очередными проектами, которые реализованы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

Накануне сенаторы оценили результаты капитального ремонта домов культуры в Тахтамукайском районе, качество предоставления медицинской помощи в сельской местности, побывав в ФАПе на хуторе Шевченко. А сегодня они осмотрели объекты здравоохранения в Майкопе.

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова министр здравоохранения РА Рустем Меретуков ознакомил с результатами проведенной работы и ответил на вопросы сенаторов.

Глава ведомства сообщил членам Совета Федерации о том, что в рамках реализации индивидуальной программы создан комплекс учреждений здравоохранения в густонаселенном микрорайоне города Майкопа. В прошлом году открыт новый Медицинский центр. Рядом построено новое здание для детской поликлиники, которое недавно открылось. Эти медучреждения ранее располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий работы для повышения качества медицинских услуг. Решить эти сложные, но очень важные для жителей республики вопросы удалось благодаря индивидуальной программе.

Развитие малого и среднего предпринимательства также является одним из направлений индивидуальной программы. В связи с этим сенаторам предложили осмотреть центр "Мой бизнес", работа которого актуальна для предпринимателей. Представители Совета Федерации поинтересовались, насколько бизнес региона использует инструменты господдержки.

По информации руководства центра "Мой бизнес", за 2020 год здесь оказано более четырех тысяч услуг, из них: предоставлено 210 микрозаймов на сумму 548 миллионов рублей; выдано 62 поручительства на общую сумму 127 миллионов рублей. Кроме того, на базе данной организации успешно действует Центр поддержки экспорта РА, с участием которого предпринимателями республики было заключено 18 экспортных контрактов. В этом году на реализацию региональных проектов по поддержке МСП через Центр планируется направить более 51,5 миллиона рублей. Сейчас прорабатываются механизмы внедрения новых инструментов поддержки МСП.