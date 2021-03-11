В Астраханской области застрявший теплоход снялся с мели

Теплоход "Порт Оля" самостоятельно сошел с мели на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Астраханской области.

В 9:15 по московскому времени судно сумело сойти с мелкого место. Теперь оно следует к выходу из канала.

Ранее "Порт Оля 2 перекрыл акваторию, заблокировав движение судов со 146-го по 170-й километр. Теплоход везет 4,4 тысячи тонн зерна. На борту находится экипаж из 14 человек.

Повреждений корпуса судна не было, загрязнения акватории не выявлено.

Теплоход следует в иранский порт Амирабад.