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11.03.2021 11:15
Рубрика: Экономика

В Астраханской области застрявший теплоход снялся с мели

Текст: Роман Мерзляков

Теплоход "Порт Оля" самостоятельно сошел с мели на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Астраханской области.

Возле Астрахани сел на мель иранский теплоход

В 9:15 по московскому времени судно сумело сойти с мелкого место. Теперь оно следует к выходу из канала.

Ранее "Порт Оля 2 перекрыл акваторию, заблокировав движение судов со 146-го по 170-й километр. Теплоход везет 4,4 тысячи тонн зерна. На борту находится экипаж из 14 человек.

Повреждений корпуса судна не было, загрязнения акватории не выявлено.

Теплоход следует в иранский порт Амирабад.

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