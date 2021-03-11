В Новороссийске из-за урагана ввели режим повышенной готовности

В Новороссийске из-за неблагоприятной погоды объявили режим повышенной готовности. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Сейчас в Новороссийске усиливается северо-восточный ветер, порывы которого достигают до 35 метров в секунду.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в ближайшие двое суток в городе сохранится ветреная погода, а температура воздуха ночью и утром составит -6…8 градусов, ожидается обледенение судов и причалов.

В соцсетях появились видео, как жителей буквально сносит с ног, а по дорогам среди машин катаются мусорные контейнеры.

"По возможности прошу воздержаться от поездок на личном транспорте! - написал глава Новороссийска. - Находясь в пути, соблюдайте максимальную осторожность!"

Как уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска, высота волн составляет 15-25 дециметров, а видимость на дорогах временами 500-1000 метров.

Как подготовиться к метелям, заносам и сильному ветру:

Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая важная информация.