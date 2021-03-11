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11.03.2021 20:12
Рубрика: Происшествия

МВД пообещало 1 млн за данные о подозреваемом в убийстве отце Силуане

Текст: Екатерина Призова

Раздел с просьбой о помощи в розыске подозреваемых в преступлениях на портале МВД Свердловской области пополнился информацией об отце Силуане, который проходит фигурантом по делу об убийстве и ограблении. Этого человека ранее силовики искали в Среднеуральском женском монастыре.

Как говорится в сообщении полицейского ведомства, региональное управление угрозыска за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивает Кузнецова Андрея Владимировича, уроженца Полевского (он же - Храмов Андрей Владимирович, Осипов Андрей Владимирович).

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ РИА Новости
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Напомним, в конце февраля на территорию монастыря пришли представители силовых ведомств: искали подозреваемого в тяжком преступлении.

"В производстве правоохранительных органов находилось уголовное дело, возбужденное в феврале 1999 года, в том числе, по факту убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия. В 2001 году двое из троих обвиняемых по этому делу были установлены и осуждены, третий фигурант скрылся, поэтому материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство", - пояснили позднее в пресс-службе Следственного комитета области.

Официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых также подтвердил факт работы на территории обители сотрудников оперативных подразделений свердловского гарнизона полиции и бойцов Росгвардии. "Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил он.

Основателем монастыря считается схимонах Сергий (Романов), который был отлучен от церкви, после того, как "прославился" проповедями о "псевдопандемии". Его задержали в конце декабря прошлого года по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Басманный суд Москвы арестовал монаха. В обители продолжают оставаться его сторонники, которые не пускают на ее территорию представителей епархии.

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