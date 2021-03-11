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Рубрика: Происшествия

Под Екатеринбургом сгорела конюшня с лошадьми

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Первоуральске - городе-спутнике Екатеринбурга - минувшей ночью сгорела частная конюшня. Одну лошадь удалось спасти, семь животных погибли.

Сообщение о пожаре на улице Толбухина поступило в экстренные службы в 02:39 по местному времени.

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До прибытия спасателей хозяин вывел одну лошадь на улицу. К моменту, когда пожарные приехали на место, деревянная постройка полыхала полностью.

"В течение 50 минут огнеборцы локализовали пожар на площади 200 квадратных метров. В 04:40 ликвидировали открытое горение", - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области, подчеркнув, что среди людей пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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