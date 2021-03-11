Сотрудникам "Транснефть - Сибирь" вручили награды за производственные достижения

Всего награды получили 517 человек, в том числе ведомственными отмечены 125 человек, корпоративными - 298. Почетные грамоты и Благодарности региональных и муниципальных органов власти получили 94 сотрудника предприятия.

В связи с успешным завершением работ по устранению последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 г. Норильск приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 20 работников предприятия награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК".

В соответствии с приказом Минэнерго РФ 32 сотрудника АО "Транснефть - Сибирь" награждены за работу в период действий ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них Почетной грамотой Минэнерго РФ отмечены 10 человек, остальные поощрены Благодарностью Минэнерго РФ.

Корпоративными наградами ПАО "Транснефть" отмечены 35 сотрудников, АО "Транснефть - Сибирь" - 263 работника. Звание "Почетный нефтяник" присвоено начальнику Тобольского управления магистральных нефтепроводов А. А. Ходосевичу.

В связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, очное вручение наград сотрудникам АО "Транснефть - Сибирь" было перенесено с осени прошлого года на текущий год. Мероприятие, в котором приняли участие генеральный директор предприятия В. А. Бронников, депутат Тюменской областной думы С. М. Медведев, председатель Тюменской городской думы Е. Б. Заболотный, состоялось в аппарате управления АО "Транснефть - Сибирь".

В ходе награждения В. А. Бронников поблагодарил коллектив за успешное выполнение задач по обеспечению бесперебойной и эффективной транспортировки нефти. "Выражаю коллективу благодарность за работу в 2020 году. В условиях распространения коронавирусной инфекции мы были вынуждены перестроить графики работы, в том числе в автономном режиме была организована работа диспетчерских служб. Но мы справились с поставленными задачами. Желаю всем новых производственных успехов", - отметил он.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"