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11.03.2021 17:28
Рубрика: В мире

Регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать в Евросоюзе вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson&Johnson. Соответствующее заявление регулятор опубликовал в четверг, 11 марта.

Фото: EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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Таким образом, препарат станет четвертой вакциной от COVID-19, разрешенной на территории стран ЕС. Ранее к применению были одобрены вакцины немецко-американского консорциума BioNTech-Pfizer, британско-шведского концерна AstraZeneca и американской Moderna.

Четвертая одобренная вакцина разработана фармкомпанией Janssen, входящей в состав Johnson&Johnson и базирующейся в Бельгии.

"За безопасностью и эффективностью вакцины будут наблюдать во время ее использования в ЕС", - также говорится в сообщении регулятора. Эта обязанность возложена на европейскую систему по фармакологическому надзору, также дополнительные исследования проведут сама компания и европейские власти.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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