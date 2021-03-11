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11.03.2021 22:01
Рубрика: Экономика

Решетников оценил риск санкций против госдолга России

Текст: Игорь Зубков, Сергей Тихонов

В случае введения санкций на госдолг России, в первую очередь, они ударят по интересам западных инвесторов. Для нашей страны эти меры будут не критичны. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Минфин РФ готов к введению новых санкций на госдолг России

"Санкции на российский госдолг - это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг", - цитирует слова министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас доля западных держателей нашего госдолга существенно снизилась, хотя она все равно ощутимая. Но введение таких санкций со стороны запада не повлияют на финансовое положение России, скорее это будет наказание для западных инвесторов, отметил Решетников.

Ранее Банк России сообщил, что сейчас государственными ценными бумагами нашей страны владеют компании из 67 стран. Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ в прошлом году сократилась на 8,9%, до 23,3%. Среди стран-нерезидентов наибольшая доля приходится на компании из Великобритании и США (по 6,9%, что в объемах по номиналу составляет 947 и 944 млрд руб. соответственно), Бельгии (3%) и Сингапура (1,5%). При этом суммарные вложения инвесторов через компании из Великобритании и США (13,8%, или 1891 млрд руб. по номиналу) превышают суммарные вложения инвесторов из иных иностранных юрисдикций (9,4%, или 1288 млрд руб. по номиналу).

В США неоднократно обсуждались санкции против иностранных держателей российского госдолга.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития

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