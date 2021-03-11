Саркисян не подписал предложение Пашиняна о назначении нового главы Генштаба

Политический кризис в Армении продолжается. Президент республики Армен Саркисян не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба Вооруженных сил, предложенную премьером Николом Пашиняном.

Как передает ТАСС, глава государства вернул предложение о назначении Артака Давтяна со своими возражениями. Ранее "РГ" сообщала о том, что Пашинян обвинил верхушку генералитета, потребовавшую его отставки, в попытке устроить госпереворот.

На фоне кризиса в Ереване прошли манифестации как противников, так и сторонников главы исполнительной власти.