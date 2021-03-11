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11.03.2021 09:40
Рубрика: Общество

СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов

Текст: Татьяна Замахина

Госдума может ввести штраф для СМИ за умолчание о запрете всех террористических организаций. Такой законопроект подготовлен в Госдуме.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Штрафовать предлагается за распространение информации о таких организациях без пометки, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России, сообщает газета "Известия". Поправки на эту тему подготовили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Авторы объяснили, что в России уже предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста РФ без указания об их ликвидации или запрете деятельности. Однако в случае с организациями из списка ФСБ такие пометки делать не обязательно. Инициаторы предлагают это исправить.

При этом ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, которые суд признал террористическими.

В отношении нарушителей предложены следующие штрафы:

- для граждан - от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей,

- для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей,

- для юридических лиц - от 40 тыс. до 59 тыс. рублей.

Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

По сведениям издания, инициативу поддержат все фракции ГД и правительство РФ.

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