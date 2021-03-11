В 13 регионах в школах обед заменяли завтраком

Проверкой, которую инициировала детский омбудсмен России Анна Кузнецова, было установлено, что администрации 323 школ, расположенных на территории 13 регионов России, нарушая права учеников начальных классов второй смены, утвердили меню, которые не предусматривают первое блюдо. Фактически детям предоставлялись горячие завтраки вместо обедов.

Напомним, что президент России поручил обеспечить полный охват детей начальных классов во всех образовательных учреждениях страны качественным и здоровым бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. При этом согласно СанПиН, горячее блюдо должно входить как в меню завтрака, так и в меню обеда. А, учитывая, что во многих регионах дети обучаются в две смены, для учеников второй смены в обеденное время положен бесплатный обед, включающий первое блюдо.

После проверок прокурорами городов и районов в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ внесено 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы. Устранение остальных нарушений взято на контроль Генеральной прокуратуры РФ.

"Мы продолжим внимательно следить за тем, как в регионах реализуется поручение президента по обеспечению детей горячим питанием и в том числе, конечно, детей с пищевыми особенностями. Большой потенциал в этом вопросе я вижу в родительском контроле, который в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо выстроить во всех образовательных организациях нашей страны. Это не только позволит обеспечить качественную обратную связь, чутко реагировать на любые сложности в организации питания, но и станет действенным инструментом для самого региона, позволяющим оперативно диагностировать и устранять выявляемые проблемы", - заявила Анна Кузнецова.