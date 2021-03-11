В Киргизии определили дату референдума по новой конституции

Депутаты парламента Киргизии приняли закон о назначении референдума по проекту новой редакции конституции КР. "За" проголосовали 94 народных избранника из 100 прошедших регистрацию.

Согласно одобренному нормативно-правовому акту, референдум состоится 11 апреля 2021 году - в тот же день, что и выборы в местные кенеши (советы) страны.

По данным Центризбиркома, всенародное голосование по проекту нового основного закона КР может обойтись бюджету республики в сумму около 300 миллионов сомов. Подготовка, отметили в ЦИК, начнется после того, как глава государства подпишет принятый депутатами документ.

Форма бюллетеней для голосования будет утверждена не позднее 22 марта, а изготовлена - до 1 апреля 2021 года.

Ранее проект новой редакции конституции Киргизии вынесли на общественное обсуждение, разместив его в открытом доступе на интернет-сайте парламента. В документе, в частности, речь идет об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд.