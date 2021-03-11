В Латвии смертность выросла почти на 40 процентов

За первые семь недель наступившего года в Латвии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла смертность на 39,2 процента. Об этом сообщает "Делфи" со ссылкой на Центральное статистическое управление (ЦСУ).

С 4 января по 21 февраля в Латвии зарегистрировано 5 347 смертей, тогда как за тот же период 2020 года их было 3 841. При чем коронавирус унес жизни 862 человек. С чем связана дополнительная избыточная смертность, статисты определить не могут.

Одновременно в Латвии возрастает недовольство неспособностью правительства Кришьяниса Кариньша обеспечить оперативную вакцинацию населения страны.