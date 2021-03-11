В Росморречфлоте уточнили информацию о затонувшем сухогрузе

Сухогруз, затонувший 11 марта у берегов Румынии, не был российским, сообщили "РГ" в Росморречфлоте. "Судно, которое затонуло у берегов Румынии, ходило под флагом Коморских островов. Оно 1973 года постройки, в России такие суда уже не эксплуатируются", - отметили в пресс-службе Росморречфлота.

Как уточнили в ведомстве, весь экипаж - 13 человек являются гражданами Украины.

Плоскодонное сухогрузное судно типа "Волго-Балт" класса "река-море" принадлежит эстонскому судовладельцу Comet Shipping. Судно везло уголь из Ростова на Дону в румынскую Констанцу.

Предположительно причиной инцидента стали погодные условия, отметили в Росморречфлоте. Суда такого типа плохо справляются с волной.

Ранее стало известно, что сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии. Как сообщило агентство РИА Новости, судно было российским. По данным пресс-службы компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков, были спасены 10 человек, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются.