Вышел трейлер финального сезона "Содержанок"

В Сети опубликован тизер-трейлер (18+) третьего сезона многосерийной драмы "Содержанки". Ролик шоу, имеющего подзаголовок "Развязка" и призванного увенчать историю, доступен на YouTube-канале сервиса START.

Напомним, что второй сезон закончился интригующим зрительниц финтом персонажа Дарьи Мороз, сбежавшей от Глеба (Машуков) в аэропорту.

К слову, увидим мы в сезоне новые лица - Викторию Толстоганову, Светлану Устинову, Сергея Гилева, Антона Севидова (фронтмен Tesla Boy).

При этом режиссер Юрий Мороз обещает, что на экране будет больше "брутальности".

Премьера - "скоро", точнее - летом.

Первый сезон вышел в 2019-м, плотно завоевав сердца аудитории. Занимался им бывший супруг Мороз Константин Богомолов.