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Вышел трейлер финального сезона "Содержанок"

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    11.03.2021, 12:26
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликован тизер-трейлер (18+) третьего сезона многосерийной драмы "Содержанки". Ролик шоу, имеющего подзаголовок "Развязка" и призванного увенчать историю, доступен на YouTube-канале сервиса START.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Напомним, что второй сезон закончился интригующим зрительниц финтом персонажа Дарьи Мороз, сбежавшей от Глеба (Машуков) в аэропорту.

К слову, увидим мы в сезоне новые лица - Викторию Толстоганову, Светлану Устинову, Сергея Гилева, Антона Севидова (фронтмен Tesla Boy).

При этом режиссер Юрий Мороз обещает, что на экране будет больше "брутальности". 

Премьера - "скоро", точнее - летом.

Первый сезон вышел в 2019-м, плотно завоевав сердца аудитории. Занимался им бывший супруг Мороз Константин Богомолов.

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