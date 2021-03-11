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Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика

Текст: Екатерина Забродина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию компании Twitter на замедление трафика в России.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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"Глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн", - процитировала Захарова у себя в Facebook заявление представителя соцсети изданию The Wall Street Journal, напомнив, что именно Twitter несколько месяцев назад блокировал аккаунт Дональда Трампа, еще занимавшего должность президента США.

"Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает", - написала Захарова. Ранее Роскомнадзор подтвердил решение замедлить скорость передачи фотографий и видеофайлов в Twitter, поскольку его модераторы до сих пор не убрали с платформы более трех тысяч публикаций с противоправным контентом.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Компании Информационные технологии Twitter

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