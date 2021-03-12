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Рубрика: Общество

Анна Попова: Человечеству угрожают новые вирусы

Текст: Алексей Дуэль

Риски возникновения новых опасных вирусов со временем будут только возрастать, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Анна Попова: Прогноз по ситуации с COVID-19 самый оптимистичный

"Новые инфекции были и есть, - сказала она. - Наверняка и еще будут. Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека".

Кроме того, по мнению Анна Поповой, новый технологический уклад и новые возможности синтетической биологии позволяют "собрать вирус" буквально в гараже. Из-за этого риски вспышек новых заболеваний тоже будут расти. В этой ситуации задача медиков - научиться защищаться от новых вирусов и не допускать их распространения, заключила глава Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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