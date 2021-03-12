Анна Попова: Прогноз по ситуации с COVID-19 самый оптимистичный

Прогноз развития ситуации с пандемией коронавируса в России самый оптимистичный, поскольку в стране есть несколько вакцин для защиты от этого заболевания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

"Прогноз самый оптимистичный, потому что есть вакцина, и не одна, - сказала Анна Попова. - Российская Федерация - единственная страна, где есть три вакцины на разных платформах, разработанные учеными отечественных государственных научных учреждений.

По мнению руководителя Роспотребнадзора, коронавирус становится сезонным заболеванием. Это делает задачу массовой вакцинации еще более важной.

"Мы видели коронавирусы в разных вариантах, но вот такой опасный для человека, так широко распространившийся пока впервые, - подчеркнула Анна Попова. - Поэтому мы ждем серьезных возможных осложнений в осенний период, если мы вдруг почему-либо не успеем привить то количество населения, которое есть в планах".

Глава Роспотребнадзора полагает, что сейчас надо создать прослойку в обществе, которая не даст распространяться вирусу. Именно от числа людей, обладающих иммунитетом к COVID-19, будет зависеть прогноз распространения этой болезни в дальнейшем, добавила она.