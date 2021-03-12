Батумская наступательная операция началась 100 лет назад

12 марта 1921 года началась Батумская наступательная операция. Группа войск 11-й армии Кавказского фронта освободила город Батум (Батуми) от турецких интервентов и грузинских меньшевиков.

Все началось с Тифлисской наступательной операции - с 16 февраля 1921 года. Из пограничных районов Армении и Азербайджана в Грузию вошла 11-я армия под командованием Анатолия Геккера. К вечеру 24 февраля правительство Грузинской демократической республики с оставшимися войсками оставили Тифлис. На следующий день город заняли военные и повстанцы. В этот же день провозгласили Социалистическую советскую республику Грузию.

Разбитые под Тифлисом меньшевистские войска под ударами частей Красной армии и повстанцев отходили к Батуму. Бойцы Красной армии, преодолевая снежные заносы и метели, штурмовали Сурамский перевал и стремительно преследовали врага. Во время обходного движения к Сурамскому тоннелю, спасая его от взрыва, массовый героизм проявили бойцы и командиры 154-го Краснознаменного полка 18-й стрелковой дивизии.

Группа советских войск - порядка 2,5 тысячи человек с четырьмя орудиями преодолела труднодоступный Годерзский перевал и нанесла удар в тыл войск противника, которых было в три раза больше.

И уже к 17 марта воины Красной армии вместе с восставшими в Батуме рабочими, к которым присоединилась большая часть грузинского гарнизона, после двухдневных боев освободили город. Разоружили до 3,5 тысячи турок.

Меньшевистское правительство, напуганное подходом к Батуму советских войск и ростом революционных настроений , в ночь на 18 марта бежало в Турцию на итальянском пароходе.

Вечером 17 марта солдаты и рабочие образовали Ревком, который на следующий день провозгласил советскую власть в Аджарии. 21 марта Батум был полностью освобожден, когда его оставили последние турецкие армейские части, получившие приказ из Анкары.

По Карсскому договору, заключенному между советскими республиками и Турцией 13 октября 1921 года, Грузия сохраняла Батум, однако утрачивала в пользу Турции часть земель к югу от него с городом Артвин.