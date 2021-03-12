ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс"

Банк России аннулировал лицензию у московского банка "Альба Альянс", который занимал 282-е место в банковской системе.

Ранее собственник банка (100% принадлежат Дмитрию Пяткину) принял решение о его добровольной ликвидации.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк объявил о начале добровольной ликвидации в январе. Летом 2020 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг "Альба Альянс" до уровня "ruB", отметив убыточность банка в период с 2016 по 2019 год.