Авторы библиотечно-сетевого проекта "Электронекрасовка" провели ревизию оцифрованных дореволюционных изданий из своих фондов и собрали 30 рецептов блинов, а также припеков и соусов к блинам.

Почти все эти рецепты были опубликованы в период Первой мировой войны и часто перед каждой такой подборкой авторы делают уточнение, что все рецепты по своему составу сделаны с учетом цен и ситуации с продовольствием на рынках. А "Журнал для хозяек" предлагает запомнить 1916 год как историческую дату, после которой Масленица по своему размаху уже не будет прежней, цитируем: "В этом роковом году свирепая война, безжалостно разрушающая все моральные ценности человечества, занесла свою святотатственную руку и над священной масленичной традицией и сурово объявила всем российским обывателям: - В этом году ​ масленичного ​ обжорства не будет!".

Несмотря на апокалиптическое будущее Масленицы, которое предсказывали дореволюционные издания, праздник отмечается по-прежнему широко. Авторы "Электронекрасовки" выбрали несколько дореволюционных рецептов блинов, которые украсят любое масленичное застолье.

Если вы отважитесь испечь блины по этим рецептам - поделитесь опытом и результатом в социальных сетях. А для того, чтобы мы увидели ваши посты - поставьте в них теги #Электрокулинария и #КухняРодины.