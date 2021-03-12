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12 марта 2021 г. 12:45
"Родина"

"В этом году ​ масленичного ​ обжорства не будет!"

"Электронекрасовка" собрала и опубликовала 30 старинных рецептов блинов
"Масленица". П. Н. Грузинский, 1889.
"Масленица". П. Н. Грузинский, 1889.

Авторы библиотечно-сетевого проекта "Электронекрасовка" провели ревизию оцифрованных дореволюционных изданий из своих фондов и собрали 30 рецептов блинов, а также припеков и соусов к блинам.
Прогулка на Масленицу по московским трактирам ХIХ века

Почти все эти рецепты были опубликованы в период Первой мировой войны и часто перед каждой такой подборкой авторы делают уточнение, что все рецепты по своему составу сделаны с учетом цен и ситуации с продовольствием на рынках. А "Журнал для хозяек" предлагает запомнить 1916 год как историческую дату, после которой Масленица по своему размаху уже не будет прежней, цитируем: "В этом роковом году свирепая война, безжалостно разрушающая все моральные ценности человечества, занесла свою святотатственную руку и над священной масленичной традицией и сурово объявила всем российским обывателям: - В этом году ​ масленичного ​ обжорства не будет!".
Масленичные задания. Тест "Родины", без которого блины не так сладки

Несмотря на апокалиптическое будущее Масленицы, которое предсказывали дореволюционные издания, праздник отмечается по-прежнему широко. Авторы "Электронекрасовки" выбрали несколько дореволюционных рецептов блинов, которые украсят любое масленичное застолье.

Если вы отважитесь испечь блины по этим рецептам - поделитесь опытом и результатом в социальных сетях. А для того, чтобы мы увидели ваши посты - поставьте в них теги #Электрокулинария и #КухняРодины.

Темы дня:
#Кухня Родины
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