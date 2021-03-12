Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ

Договор о зоне свободной торговли стал фундаментом интеграции и развития экономик государств-участников СНГ, сказал вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на форуме "СНГ - 30 лет".

Основой развития содружества стали сплоченность и конструктивный диалог по всем ключевым направлениям. "Деятельность содружества строится, прежде всего, на принципах равноправия и учета интересов всех партнеров, уважения и укрепления традиций добрососедства", - сказал вице-премьер.

По его словам, страны накопили за 30 лет уникальный опыт, произошло сближение национальных промышленных политик. Это стало возможным, в том числе, благодаря договору о зоне свободной торговли. "В целях дальнейшей либерализации режима свободной торговли подготовлен проект соглашения о свободной торговле услугами, который создаст еще более благоприятные условия для увеличения инвестиционных потоков", - рассказал Оверчук.

Значительные результаты достигнуты в формировании общего рынка труда и регулировании миграции, развитии социально-гуманитарных связей. Развивается цифровая экономика и инновации в сфере госуправления, здравоохранения, образования, транспорта.

Наглядным примером успешного регионального взаимодействия Оверчук назвал Евразийский экономический союз, который в период коронавируса стал основной площадкой для оперативной координации действий государств-членов по борьбе с пандемией и оказания взаимной помощи.

Для преодоления последствий 2020 года разработана стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года. Утверждены приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта. Разработана концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации.